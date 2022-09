“Ancora non ci credo”, Agnelli se la ride: Juventus, ora esultano i tifosi

La Juventus è stata una delle squadre protagoniste in questo calciomercato. Tanti acquisti e tante cessioni in una sola sessione.

Nel corso dell’ultima campagna acquisti la Juventus ha letteralmente rivoluzionato la rosa. La società è intervenuta sul mercato per accontentare le richieste di Allegri e ha cambiato tanti uomini rispetto allo scorso anno. La società ha acquistato Pogba, Di Maria e Bremer, il rinforzo pagato di più in questa sessione.

La società ha acquistato Bremer dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, grande investimento del club tedesco. De Ligt non ha mai reso secondo le aspettative ed ha anzi deluso nel corso delle stagioni in bianconero ed anche nel club tedesco, in questa fase iniziale, sta faticando molto.

Il giocatore ha iniziato la stagione con qualche panchina di troppo, ma anche in campionato è spesso protagonista di situazioni tutt’altro che positive. De Ligt è stato uno dei protagonisti in negativo della sfida del Bayern Monaco contro lo Stoccarda, un match che gli è costato numerose critiche.

Juventus, De Ligt criticato al Bayern Monaco

Il difensore olandese è stato l’autore del fallo da rigore ai danni di Guirassy, errore che è costata la rete del pareggio del club. Il Bayern Monaco ha frenato ancora e De Ligt è finito nel mirino della critica in Germania. Questo non è stato il primo errore del giocatore con la maglia del nuovo club.

Intanto il mondo social hanno criticato molto il giovane difensore e tra i tifosi bianconeri c’è ancora chi non crede alla mega cessione di 77 milioni di euro effettuata dal club bianconero. La Juve è ripartita con Bremer mentre De Ligt continua a faticare, anche con la maglia del nuovo club.