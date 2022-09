Juventus, un big out per infortunio: annuncio di Allegri

Alla vigilia di una sfida con la Salernitana in cui la Juventus è chiamata a riscattarsi mister Allegri annuncia un’assenza importante.

Nel programma del 6° turno di Serie A una delle gare più interessanti è quella che vedrà la Juventus ospitare la Salernitana allo Stadium. I bianconeri infatti sono chiamati a vincere e possibilmente convincere dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, contraddistinto nelle ultime due uscite dal pari con la Fiorentina e la sconfitta in Champions League contro il PSG.

Proprio da quest’ultima partita la proprietà, per bocca di John Elkann, afferma comunque di aver tratto elementi sufficienti per essere ottimista sul futuro. Parole a cui dovranno seguire i fatti però: contro la Salernitana Allegri rivoluzionerà in parte la formazione, dovendo ruotare gli uomini visti i tanti impegni ravvicinati. Il tecnico dovrà inoltre fare i conti con l’infermeria, che registra una nuova presenza che non sarà a disposizione domani.

Juventus-Salernitana, Allegri deve fare a meno di Locatelli

La Juventus che scenderà in campo contro la Salernitana dovrà fare a meno dei lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e Pogba, mentre anche Di Maria e Szczesny non sono al meglio e saranno out. Indisponibile anche Manuel Locatelli, come annunciato dallo stesso Allegri nella conferenza stampa precedente la gara.

“Locatelli ha un piccolo affaticamento che sarà valutato nei prossimi giorni, si è fermato e non possiamo rischiarlo” ha detto il tecnico della Juventus a chi gli chiedeva se Paredes sarebbe sceso in campo. L’argentino ex PSG è a Torino da pochi giorni e non ha mai riposato, né potrà farlo domani vista l’emergenza a centrocampo.

Oltre ai tanti assenti, la Vecchia Signora potrebbe concedere un turno di riposo anche a Danilo, Bremer e Kostic. Schierando dunque una formazione completamente rivoluzionata rispetto a quella vista fino a oggi. Perché la gara con la Salernitana non può essere sbagliata, ma è compito del tecnico ragionare sul lungo periodo. Sperando che non arrivi un nuovo passo falso.