Arnautovic, dopo il gol una pessima notizia: novità sul bomber

Marko Arnautovic trascina il Bologna alla vittoria contro la Fiorentina di Italiano. Dopo il gol, però, è arrivata una brutta notizia per il club ed i tifosi.

Bologna-Fiorentina è finita con una vittoria per la squadra di Luca Vigiani. Il tecnico degli emiliani, in attesa dell’arrivo di Thiago Motta che sarà ufficializzato solamente nella giornata di domani, ha condotto i suoi alla vittoria contro i viola di Vincenzo Italiano. Decisive le reti di Arnautovic e Barrow che hanno ribaltato il risultato e consentito alla propria squadra di conquistare i tre punti.

Un pomeriggio felice per i supporters del Bologna che finalmente possono esultare per la vittoria in campionato. Un pomeriggio, però, che lascia un po’ di amaro in bocca e preoccupazione. Il motivo? L’infortunio rimediato da Marko Arnautovic.

Infortunio Arnautovic: le condizioni dell’attaccante

L’autore del gol, infatti, ha rimediato un problema muscolare proprio pochi minuti dopo aver segnato la rete del momentaneo pareggio per 1-1. L’attaccante austriaco, dopo un corpo a corpo con un avversario, si è accasciato al suolo, toccandosi il retro della coscia sinistra. Una brutta gatta da pelare per quello che sarà il nuovo allenatore degli emiliani.

Con ogni probabilità Thiago Motta inizierà la sua nuova avventura senza il gioiello dell’attacco. Un problema al flessore, infatti, ha costretto Vigiani a corriere ai ripari, richiamando in panchina il giocatore dopo l’intervento dello staff medico. Al momento non è ancora chiara l’entità del suo infortunio muscolare. Solamente nelle prossime ore Arnautovic verrà sottoposto ad esami clinici più approfonditi per valutare l’effettiva entità dell’infortunio. La speranza per i tifosi e per il club è che non ci sia lesione muscolare alcuna.