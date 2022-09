“Infortunio serio”: Fiorentina, l’annuncio di Italiano fa tremare i tifosi

La Fiorentina esce sconfitta dal match contro il Bologna. Ma per i viola adesso c’è un brutto infortunio con cui fare i conti.

Sconfitta che brucia per la Fiorentina contro il Bologna. Gli uomini di Vincenzo Italiano escono dal Dall’Ara senza nemmeno un punto. Grandi rimpianti visto che i viola erano riusciti a passare in vantaggio con Martinez Quarta.

Poi la rimonta del Bologna che, prima con Barrow e poi con Arnautovic, ribalta il match e consente ai rossoblù di conquistare i tre punti e di archiviare la pratica viola allo stadio Renato Dall’Ara dopo novanta minuti.

Bologna-Fiorentina, infortunio Dodò: l’annuncio di Italiano a ‘DAZN’

Il risultato non rende affatto felice il tecnico Vincenzo Italiano che nell’immediato post gara si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la prestazione dei suoi. Dopo un secco ‘no comment’ a proposito del gol che ha portato i felsinei in vantaggio, l’allenatore della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta televisiva: “L’infortunio di Dodò è una roba seria al polpaccio, speriamo non resti lontano per molto tempo. Questo succede quando giochi ogni tre giorni. Va a finire che un ragazzo in crescita devi perderlo per un po’”. Il calciatore ha lasciato il campo in barella. Dopo aver poggiato male il piede sul terreno di gioco, Dodò ha provato ad uscire sulla sue gambe dal campo. A causa del forte dolore, però, è stato necessario l’intervento dello staff medico che lo ha trasportato in barella.