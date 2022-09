Donnarumma, che doccia fredda: decisione spiazzante per il portiere

Donnarumma è stato grande protagonista della vittoria di ieri del PSG contro il Brest tuttavia ha dovuto incassare un’altra amara delusione



Gigio Donnarumma lavora per difendere il posto da titolare. Il portiere italiano ha mantenuto la porta inviolata contro il Brest, ‘parando’ l’insidia Keylor Navas. Quest’ultimo è rimasto al PSG nonostante le voci di un addio pertanto il dualismo tra i due continuerà a vivere tra Parigi e dintorni.

Galtier al momento tiene a bada i tormentoni. Il nuovo inquilino della panchina parigina fin dalla conferenza stampa di presentazione ha parlato di gerarchie fisse o comunque meno fluide rispetto a quelle a cui aveva abituato Pochettino nella precedente gestione tecnica. E Donnarumma ieri sera è risultato decisivo nel match contro il Brest disinnescando al 70’ un calcio di rigore di Slimani. Una parata che ha permesso di difendere il gol di Neymar, poi valso i tre punti. Il portiere italiano però ha ricevuto una bocciatura.

Top 5 portieri del mondo, Casillas ‘ignora’ Donnarumma nelle sue scelte: per lo spagnolo il migliore è Courtois



Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ si è rivolto a Iker Casillas, ‘istituzione’ del calcio iberico per sapere da lui i cinque migliori portieri attualmente in circolazione. Il siparietto, colto da un video pubblicato nei feed di Instagram sul profilo del ‘diario’ madrileno, ha evidenziato il pensiero dell’ex capitano del Real Madrid e della Spagna.



Un pensiero dal quale resta estraneo Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere, interpellato in proposito, ha inserito al primo posto Thibaut Courtois, da almeno tre stagioni ormai a livelli straordinari e grandissimo protagonista della Champions League conquistata dal Real Madrid a maggio scorso contro il Liverpool.

Alle sue spalle, Casillas ha inserito altri due rappresentanti della Liga, uno della Premier League e uno della Bundesliga. Ignorata, pertanto, oltre a Donnarumma, pure la Serie A.

Per l’ex Real Madrid e Porto gli altri quattro numeri uno top sono nell’ordine Ederson Moraes del Manchester City, Jan Oblak dell’Atletico Madrid, Marc-André ter-Stegen del Barcellona e Manuel Neuer del Bayern Monaco.