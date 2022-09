Inter, la rivelazione in diretta è una manna dal cielo: annuncio su Inzaghi

La vittoria contro il Torino porta un po’ di serenità in casa Inter. La posizione di Inzaghi migliora, come rivela anche l’opinionista.

Il successo di ieri contro il Torino porta un po’ di serenità in casa Inter. Le ultime sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions League contro il Bayern Monaco avevano generato non pochi malumori nell’ambiente nerazzurro tanto che da più parti si vociferava di un Simone Inzaghi sotto la lente di ingrandimento.

La rete di Brozovic nel finale del match contro i granata invece consente, oltre di mettere in cascina tre punti, anche di guardare con più serenità all’immediato futuro. Il tecnico Simone Inzaghi d’altronde, a dispetto delle voci di corridoio, non era mai stato messo in discussione dalla società nerazzurra.

Ed anche la riunione di qualche giorno fa ad Appiano Gentile, che sulle prime era risultata una sorta di ‘punizione’ assume tutt’altro valore, come sostiene anche Alessandro Matri il quale ha esposto il suo punto di vista ai microfoni di DAZN.

Inter, l’opinione di Matri: “La società ha rafforzato la posizione di Inzaghi”

“La riunione ad Appiano Gentile penso sia stata fatta per rafforzare la posizione di Simone Inzaghi.” ha dichiarato l’ex attaccante di Juventus e Milan. “Non ho mai pensato ci potesse essere alcun campanello d’allarme, ma era importante farle.”

La dirigenza dell’Inter, secondo Matri, avrebbe quindi voluto ricompattare la squadra al fine di ribadire la fiducia nel tecnico e uscire dalla spirale negativa in cui era finita dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco. “Il fine della riunione è stata compattare l’ambiente. Sono stati tutti invitati alla responsabilità.”