“Rigore gigantesco non dato!”: Juve-Salernitana, tifosi in rivolta

Il secondo tempo tra la Juve e la Salernitana è iniziato da poco, ma ci sono tantissime polemiche per un rigore non dato ai campani.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra la Juventus e la Salernitana, la prima frazione di gara è terminata con il risultato di 0-2 a favore degli ospiti. I campani stanno fornendo una grande prestazione, mentre la squadra di Massimiliano Allegri, nonostante qualche occasione da gol, è in difficoltà.

I bianconeri, infatti, non sembrano una squadra compatta, visto che la Salernitana ha avuto più di una volta l’opportunità di partire in contropiede a campo aperto. Tuttavia la prima occasione della gara è capitata a Miretti che, però, ha trovato l’intervento in due tempi da parte di Sepe.

La Salernitana è poi passata in vantaggio con la rete di Candreva, imbeccato dalla destra da un’ottima giocata da parte di Mazzocchi. La Salernitana ha poi raddoppiato nei minuti finali del primo tempo con Piatek su rigore, concesso per un fallo di mano di Bremer. Tuttavia sul risultato di 0-0 c’è stato un episodio arbitrale che sta facendo molto discutere.

Juve-Salernitana, tifosi in rivolta per il rigore non dato ai campani per l’intervento di Bremer su Piatek

Nell’area bianconera, infatti, è avvenuto un contatto tra Piatek e Bremer. Le gambe dei due calciatori si sono incrociate, ma sia l’arbitro che il Var hanno fatto continuare l’azione. Dopo questa decisione, molti tifosi si sono scatenati su ‘Twitter’: “Rigore gigantesco non dato alla Salernitana”, oppure: “Che vergogna, e il Var sta zitto!”.

Luca Marelli, ex direttore di gara ed ora talent arbitrale per ‘DAZN’, ha commentato così l’episodio: “Il contatto tra Piatek e Bremer c’è, ma Marcenaro è molto vicino all’azione e ormai sappiamo che in questi casi il VAR non interviene”.