Rescissione e colpo di scena: l’ex Serie A non trova pace, è ufficiale

Non c’è davvero pace per l’ex calciatore della Serie A. Anche la nuova avventura finisce nel peggiore dei modi: rescissione del contratto.

Certe volte ai calciatori non basta il talento o la voglia di fare. A decidere se una carriera deve decollare o essere stroncata ci si mettono spesso la fortuna, gli infortuni, il trovare l’allenatore giusto o semplicemente i problemi ambientali che possono condizionare il rendimento di un atleta.

E’ il caso del centrocampista brasiliano Leo Sena che, dopo aver rescisso il suo contratto con lo Spezia quest’estate, è costretto a rinunciare, sempre causa rescissione, anche all’opportunità di mostrare il suo talento con la maglia della squadra del Goias.

Sena, dopo la sfortunata esperienza spezzina, che l’ha visto non scendere praticamente mai in campo nell’ultimo anno a causa di continui problemi fisici, aveva deciso di tornare in patria, firmando un contratto con il Goias Esporte Clube, principale club dello stato omonimo, quest’anno in Serie A brasiliana. L’avventura di Leo Sena è però durata pochissime settimana, prima dell’ennesima rescissione.

Leo Sena rescinde con il Goias: niente Serie A brasiliana

Il centrocampista classe 1995 dopo due stagioni allo Spezia, in cui ha collezionato solo 16 presenze, tutte il primo anno, aveva deciso di rilanciare la sua carriera tornando al Goias, il club che da giovane l’aveva lanciato e nel quale era riuscito ad ottenere la soddisfazione della promozione in Serie A brasiliana.

Qui, dopo 111 presenza in maglia biancoverde, era stato adocchiato dall’Atletico Mineiro dove però non aveva mai trovato davvero spazio. Da qui la decisione di provare l’avventura in Italia. Sena, arrivato allo Spezia per una cifra attorno al milione e mezzo di euro, come detto, non ha mai del tutto convinto e, complici i problemi fisici, ha abbandonato questa estate il nostro calcio, provando, senza fortuna, una nuova avventura in patria.