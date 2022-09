Napoli-Spezia, scoppia la polemica: si scatena la furia dei tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in casa contro lo Spezia di Gotti. Il club azzurro vuole ripetere la prova di Champions.

Dopo la roboante vittoria contro il Liverpool in Champions League il Napoli è sceso in campo al Maradona quest’oggi nell’anticipo della sesta giornata, ospitando lo Spezia di Gotti. Il club partenopeo ha fatto ampio turnover e Spalletti ha realizzato diversi cambi.

Il tecnico azzurro ha rilanciato nuovamente il centrocampo composto da Ndombele e Anguissa, tanta quantità e forse un pò poca qualità in mezzo al campo. Nei primi 45 minuti gli azzurri hanno faticato molto a trovare spazi ed il solo Kvaratskhelia ha creato occasioni davvero pericolose.

Lo Spezia ha giocato chiuso in difesa e provando a lavorare sulle ripartenze ed in una di queste Gyasi ha impegnato Meret. Napoli in netta difficoltà nel primo tempo e tutta un’altra storia rispetto alla squadra che abbiamo ammirato nei novanta minuti di gioco contro la squadra di Jurgen Klopp.

Napoli, cambio immediato di Spalletti

Visto le difficoltà del primo tempo il Napoli ha subito cambiato e all’intervallo ha sostituito uno spento Ndombele con Lobotka, fondamentale per realizzare le geometrie nel club partenopeo. Seconda prova deludente del talento francese, arrivato in estate in prestito dal Tottenham. Tante polemiche attorno al tecnico azzurro per la scelta di inserire lo stesso centrocampo che ha fallito con il Lecce.

Napoli ancora una volta in difficoltà contro lo Spezia, una squadra che più volte ha creato fastidi a Spalletti ed ai suoi uomini e che anche lo scorso anno ha vinto clamorosamente nella trasferta contro gli azzurri. Sfida piuttosto complicata, molto più del previsto, per la formazione partenopea.