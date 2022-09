Lazio-Verona, guai per il tecnico: è ufficiale, il top è out

Alle ore 18 la Lazio di Sarri scenderà in campo nel match valido per la sesta giornata di campionato contro l’Hellas Verona.

La sesta giornata di campionato ha visto tanti match interessanti. Le big hanno quasi tutte vinto e convinto e nelle prossime ore, tra oggi e domani, giocheranno Lazio, Roma e Juventus, per completare questo interessante turno. Tanta attesa all’Olimpico per la sfida di Serie A tra Lazio e Verona.

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato abbastanza bene la stagione, ha vinto la sfida con l’Inter ed ha mostrato di avere una squadra di livello per competere per l’Europa e magari per la Champions League. Il club biancoceleste vuole riscattare la sconfitta in campionato contro il Napoli e ripartire con un successo.

Giovedi il club ha disputato un’ottima gara ed ha vinto giocando un grande calcio in Europa League contro il Feyenoord. Il club biancoceleste ha dimostrato di essere in forma e Sarri è pronto per il match contro il Verona, autore nonostante le cessioni di una buona stagione.

Lazio, importante assenza per Sarri

Nelle ultime ore la Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match delle ore 18 contro il Verona e Sarri dovrà fare a meno dello spagnolo Pedro. L’attaccante non ha recuperato ed il tecnico ha quindi ancora una pesante defezione per il reparto offensivo. Ecco la lista ufficiale dei convocati in casa capitolina:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Bertini, Kamenovic, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino.

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero, Zaccagni.