Caos PSG-Maccabi, il comunicato spiazza anche Donnarumma e compagni

Il Psg di Donnarumma e Galtier ha iniziato la stagione in maniera molto positiva. Ottime notizie sia dal campionato che dalla Champions.

Con l’avvento di Christophe Galtier sulla panchina del PSG, Gianluigi Donnarumma ha acquisito di diritto il ruolo di titolare fisso nelle fila del club francese. Il primo anno nel club campione di Francia non è stato facile per l’estremo difensore, complice tante difficoltà ed un eterno dualismo con il portiere Keylor Navas.

L’estremo difensore costaricano è stato sul mercato per tutta la sessione estiva, ma alla fine il club ed il giocatore non hanno trovato accordo per la rescissione. Donnarumma è ormai titolare fisso della squadra francese e, nonostante qualche piccola sbavatura, ha finora mantenuto ottime prestazioni.

Il club transalpino ha esordito in Champions League contro la Juventus, battendo i bianconeri per 2 a 1, ma dominando ed in generale legittimando il successo. Ora i francesi, dopo gli impegni in campionato, avranno una trasferta ‘scomoda’, soprattutto a livello geografico, ad Haifa contro il Maccabi Haifa.

PSG, Donnarumma e compagni giocheranno senza tifosi al seguito

Attraverso una nota ufficiale i supporter del PSG hanno annunciato che non prenderanno parte alla trasferta europea dei propri beniamini. Ecco il duro comunicato della tifoseria del PSG: “Il 14 Gennaio la squadra viaggerà verso Haifa per il secondo match della stagione in Champions League ed affronterà il Maccabi”.

I tifosi del club francese hanno spiegato: “Noi assolutamente deploriamo le condizioni di sicurezza che ci hanno imposto e che ci privano della libertà. Ci siamo sempre opposti a restrizioni cosi pesanti e per questo motivo boicotteremo questa sfida. Nonostante tutto Allez Paris”.