Colpo di scena Inter: l’annuncio ufficiale spiazza i tifosi

L’Inter alla vigilia della sfida con il Viktoria Plzen: arriva l’annuncio ufficiale che spiazza i tifosi nerazzurri, il motivo.

La vittoria in extremis con il Torino ha rilanciato le speranze e il morale dell’Inter, che sembrava essersi un po’ arenata in questo avvio di campionato. Restano ancora alcuni punti interrogativi, la formazione di Simone Inzaghi ha dato netti segnali di ripresa nell’ultima di campionato.

Anche perché le altre viaggiano e non bisogna avvilirsi troppo facilmente. Il tecnico nerazzurro ha avuto le risposte che cercava, come ammesso nella conferenza di vigilia alla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

Una squadra che lo stesso Inzaghi teme e rispetta molto: “Sono molto forti dal punto di vista fisico. In casa hanno un rendimento importante. E anche contro un’avversaria come il Barcellona hanno messo in mostra le loro capacità in contropiede”.

Inter, colpo di scena dalla conferenza: Inzaghi svela tutto con l’annuncio

Gara contro il Viktoria Plzen che vedrà il tecnico nerazzurro modificare leggermente il proprio assetto. Su tutti c’è la necessità di capire chi sarà il portiere che Inzaghi schiererà in terra ceca. E stuzzicato dalle domande in conferenza stampa sulla presenza di Handanovic oppure Onana, l’ex trainer della Lazio è stato chiaro.

“Certo che ho già deciso chi giocherà tra i due, ma non dirò nulla”, annuncia Inzaghi spiazzando giornalisti e tifosi in ascolto. “Non mi va di rivelarvelo perché nessuno dei ragazzi sa ancora la mia decisione. Domani mattina comunicherò a tutti i ragazzi chi sarà titolare e chi no”.

Di qui, poi, Inzaghi ha chiuso sull’importanza della gara di domani: “Difficile dire se sarà già decisiva per noi. Per passare il girone dobbiamo fare almeno dieci punti, anche se sappiamo che la competitività è molto più alta rispetto allo scorso anno”.