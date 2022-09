Juventus-Salernitana, gol Milik-Bonucci: la moviola spiazza i tifosi

La moviola del gol di Milik spiazza i tifosi della Juventus, anche per il caos nel fine partita contro la Salernitana

La prestazione della Juventus all’Allianz Stadium è stata di basso livello, considerando la differenza che c’è con la Salernitana e gli obiettivi a confronto delle due squadre. Quella di Nicola è stata più preparata e con idee chiare, mentre Allegri fatica a trovare delle soluzioni, nonostante un mercato di alto livello. Gli infortuni hanno condizionato l’avvio di stagione, ma la Juve resta forte anche senza Pogba, Di Maria e Chiesa.

Nel finale del match con la Salernitana è successo di tutto. Prima il pari di Bonucci, poi il gol di Milik di testa e l’annullamento dell’arbitro Marcerano per fuorigioco attivo del difensore bianconero. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri e tutta la panchina della Juve. Ne è seguita una rissa che ha visto, tra gli espulsi, anche Cuadrado, Fazio e Allegri, oltre all’ingenuo Milik che si è tolto la maglia nell’esultanza.

Juventus-Salernitana, la moviola di Tuttosport

L’edizione di oggi di Tuttosport si sofferma sull’episodio che ha fatto più discutere nel postpartita di Juventus-Salernitana, sottolineando che la decisione di annullare il gol sia stata sbagliata. Marcerano considera attiva la posizione di Bonucci dopo aver rivisto l’azione al VAR, che però non tocca il pallone e non disturberebbe Sepe. Una polemica che si è prolungata anche per la posizione di Candreva vicino alla bandierina.

Nell’immagine mostrata dal VAR, infatti, si nota che Bonucci sia al di là della linea dei difensori della Salernitana. Poi ci sono altri frame che hanno fatto il giro del web ieri sera e mostrano Candreva nell’inquadratura in basso a sinistra che, secondo per esempio le linee di Sky Sport -non ufficiali-, terrebbe in gioco Bonucci. E un errore del genere sarebbe gravissimo, ancor più di un fuorigioco attivo o passivo.