Rigori non fischiati in Lecce-Monza: arbitri sotto accusa, quanti errori

Non si spengono le polemiche riguardanti l’operato dell’arbitro Pairetto durante Lecce-Monza: oggi è arrivata la stroncatura.

Sesto turno di campionato particolarmente complicato per gli arbitri della Serie A finiti nella bufera a causa di alcune decisioni prese in campo. Ieri sera, ad esempio, a scoppiare le polemiche ci ha pensato la sfida tra la Juventus e la Salernitana, in seguito all’annullamento della rete del possibile 3-2 firmata da Arkadiusz Milik. Un episodio controverso che tuttora fa discutere, che si è andato ad aggiungere a quanto andato in scena allo stadio “Via del Mare” di Lecce.

I padroni di casa, al termine della partita pareggiata con il Monza, hanno pesantemente contestato l’operato del direttore di gara. Reo, secondo il presidente Saverio Sticchi Damiani, di non aver concesso un rigore ritenuto “solare” che avrebbe potuto cambiare in maniera significativa l’inerzia della sfida e la stagione dei giallorossi. “Per me è un danno grave, una partita stradominata che avremmo meritato di vincere. Ogni situazione ambigua cerco di giustificarla, ma adesso sono in grave imbarazzo”.

Il fatto contestato è avvenuto al 72esimo mnuto: calcio di punizione battuto da Kristijan Bistrović e palla che, dopo un colpo di testa di Lorenzo Colombo, finisce sul braccio largo di Salvatore Molina. Niente di irregolare per Luca Pairetto, che reputa involontario il tocco del biancorosso. Una scelta avallata dal Var ma rivelatasi tutt’altro che corretta, come fa notare oggi il ‘Corriere dello Sport’.

Lecce-Monza, arbitri sotto accusa

​​Il quotidiano ha analizzato alla moviola l’incontro, segnalando la mancata concessione di ben tre rigori. “L’arbitro valuta in modo troppo superficiale le situazioni dei possibili penalty e pecca per la mancata assegnazione”. Non convince del tutto, inoltre, il fischio che genera il calcio di punizione da cui nasce il vantaggio dei brianzoli firmato da Stefano Sensi (“decisione rivedibile”).

Inevitabile quindi la stroncatura nei confronti di Pairetto (voto 3.5 in pagella) e del debuttante in Serie A Di Marino, impiegato al Var (4). Per il Monza si tratta del primo punto in campionato, che ha messo fine ad una serie di 5 sconfitte consecutive. Il Lecce, invece, sale a quota 3 ma schiuma rabbia: in casa, davanti ai propri tifosi, sognava tutt’altro risultato.