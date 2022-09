“Dopo la sosta”: Milan in emergenza totale, saltano anche il Napoli

Dinamo Zagabria e poi Napoli prima della sosta: il Milan prepara la doppia sfida con l’infermeria piena

Il Milan ha vinto una partita durissima a Marassi contro la Sampdoria, con un gol decisivo siglato da Olivier Giroud. Il cartellino rosso impedirà a Rafael Leao di prendere parte al match con il Napoli, l’ultimo prima della sosta delle nazionali di settembre. Il portoghese, però, scenderà regolarmente in campo con la Dinamo Zagabria nella 2^ giornata della fase a gironi di Champions League.

Pioli, tuttavia, dovrà far fronte ad alcune assenze in attacco. I problemi fisici di Ante Rebic e Divock Origi stanno impedendo all’allenatore del Milan di effettuare normali rotazioni per gestire le forze viste le partite ravvicinate. E non ci sono buone notizie dall’infermeria: non solo per la Dinamo Zagabria, ma anche per la sfida con il Napoli. E c’è anche l’assenza di Leao da mettere in conto.

Milan, Rebic e Origi dopo la sosta

Secondo quanto riferito da Radio Rossonera, Rebic e Origi vanno entrambi verso il forfait per la partita contro il Napoli. L’attaccante croato soffre di una piccola ernia al disco, ha già saltato quattro partite ufficiali e lavorerà per tornare dopo la sosta ed essere a disposizione di Pioli per Empoli-Milan del 1 ottobre. Lo stesso discorso vale per l’ex Liverpool, alle prese con un problema muscolare.

Stefano Pioli dovrà lavorare a delle alternative, con Giroud che sarà costretto a fare gli straordinari sia in Champions, sia in campionato. Ma la sosta arriva al momento giusto per i rossoneri, con Rebic e Origi che tenteranno il recupero e dare un contributo significativo in una stagione resa anomala dal Mondiale a dicembre.