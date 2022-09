“Me ne dovrò interessare io”: Monza, l’annuncio gela anche Stroppa

Il Monza non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Adesso arriva anche la dichiarazione che non farà piacere al tecnico Stroppa.

Il Monza era partito come uno dei club con attorno più curiosità. La squadra lombarda, per una serie di motivi, aveva destato l’interessi di appassionati e addetti ai lavori. La prima stagione della sua storia in massima serie era diventata motivo di interesse.

Vuoi per il mercato decisamente molto ricco, vuoi per il ritorno nel calcio di Serie A del duo Berlusconi-Galliani. Il campo però, almeno in queste prime uscite, ha detto altro. E tutta la positività del precampionato si è scontrata con risultati decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia.

Il parti col Lecce, raggiunto tra mille polemiche dei salentini per due episodi controversi, ha smosso una classifica che altrimenti avrebbe recitato tutte sconfitte. Il primo della storia biancorossa in Serie A, sebbene arrivato solo contro una diretta concorrente della salvezza, ha portato un po’ di serenità, ma anche la consapevolezza che ci sono tanti problemi da risolvere.

Monza, scende in campo il presidente Berlusconi

A prendere di petto la situazioni ci ha pensato il presidente Silvio Berlusconi uno che, anche ai tempi del Milan, è stato sempre molto presente nelle vicende di campo della sue società. In un’intervista a RTL 102,5 Berlusconi annuncia di voler scendere in campo e prendere in mano in prima persona la situazione.

Non certo una bella notizia per mister Stroppa il quale si vede così scavalcato dal suo presidente. “Dobbiamo cambiare il modo di stare in campo.” ha dichiarato Berlusconi. “La squadra ha giocatori da Serie A, ma penso che adesso devo un po’ prendere in mano la situazione come ho fatto in Serie B e Serie C, quando ho dato alla squadra l’impostazione corretta.”