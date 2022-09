Inter, ecco i primi tre punti in Champions: Viktoria Plzen ko

Buona vittoria in trasferta dell’Inter che mantiene l’imbattibilità difensiva ed espugna Plzen. Decidono le reti di Dzeko e Dumfries.

Nel secondo turno di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi espugna Plzen contro il Viktoria e conquista il suo secondo successo consecutivo in pochi giorni. Una prova solida da parte dei nerazzurri con Inzaghi che sorride grazie alle reti di Dzeko e Dumfries. I nerazzurri restano in corsa per la qualificazione Champions League.

Inzaghi rivoluziona ancora una volta la squadra, schiera nuovamente Onana in porta e lancia dal primo minuto Acerbi. In attacco sorpresa totale con Lautaro Martinez in panchina e la coppia inedita Correa-Dzeko. Prima parte con i nerazzurri in controllo del match, pericolosi con Dzeko ed è proprio il bosniaco a firmare la rete del vantaggio.

Buona percussione di Gosens e Correa con l’argentino che libera Edin per il gol. Il Viktoria è molto falloso e commette interventi durissimi mentre Onana è totalmente disimpegnato. L’Inter rallenta ed i ritmi di gioco sono davvero molto bassi. Le cose cambiano relativamente poco nella ripresa.

Inter, tre punti pesanti per la Champions

I cechi restano in dieci dopo un’ora di gioco a causa di un bruttissimo intervento di Bucha su Barella, l’arbitro prima ammonisce e poi rettifica al Var. Dzeko, il migliore in campo, lancia Dumfries che firma il bis. L’Inter sfiora il tris con il neo entrato Lautaro ma i nerazzurri sprecano ed il match finisce 2 a 0.

Buona prova di Acerbi mentre debutta in Champions nel finale Asslani. Tre punti fondamentali con l’Inter che raggiunge Barcellona e Bayern Monaco in classifica e stasera le due big europee si sfideranno nel big match.