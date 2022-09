Caos Juve-Salernitana, interviene la FIGC: annuncio a sorpresa

Dopo le tantissime polemiche su Juve-Salernitana, in queste minuti bisogna registrare un commento anche da parte della FIGC.

L’ultima giornata di campionato è stata sicuramente contraddistinta dalle tantissime polemiche innescate dalla decisione dell’arbitro Marcenaro, dopo la chiamata del VAR, di annullare il gol di Milik, che avrebbe di fatto consegnato alla Juventus il successo contro la Salernitana di Davide Nicola.

Il direttore di gara ha deciso di annullare la rete del polacco perché ha considerato attivo il fuorigioco di Bonucci, ma l’aspetto che sta facendo più discutere è sicuramente la mancata rilevazione della posizione di Antonio Candreva.

E’ stato dimostrato, infatti, che il laterale teneva in gioco Bonucci. Tuttavia il VAR non ha tenuto conto della posizione, così comunicato dalla stessa AIA, perché non aveva a disposizione l’immagine che avrebbe consentito di convalidare definitivamente il gol di Milik. Ci sono state così tante polemiche, che anche Gabriele Gravina è intervenuto sull’episodio ‘incriminato’.

FIGC, Gravina su Juve-Salernitana: “Dobbiamo darci una calmata, nessuno ha commesso un errore”

Il presidente della FIGC, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a margine di un evento a Bari: “Gol annullato a Milik? Nessuno ha commesso un errore. Dobbiamo darci tutta una calmata e non gridare allo scandalo. E’ stata fatta vedere in un secondo momento l”immagine che non era stata messa a disposizione del VAR”.

Gravina ha poi concluso il suo intervento: “C’è una produzione delle immagini che non sono dell’AIA, né degli arbitri, né del VAR. Tale produzione ha messo a disposizione alcune immagini che hanno portato a commettere un errore. Non ha sbagliato né il VAR né gli arbitri. Se un tale episodio deve far urlare allo scandalo dopo sei giornate di campionato…Dobbiamo rientrare tutti nei ranghi”.