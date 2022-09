Juve, stangata per Allegri: è ufficiale, brutte notizie per l’allenatore

La Juve domani scenderà in campo per sfidare il Benfica in Champions, ma per Allegri è arrivata una stangata ufficiale.

Dopo le tantissime polemiche sul gol annullato a Milik nei secondi finali della gara contro la Salernitana, per la Juventus è già tempo di vigilia. I bianconeri, infatti, domani scenderanno in campo all’Allianz Stadium per sfidare il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

La gara contro i lusitani potrebbe essere già molto importante in ottica qualificazione. Il Benfica, di fatto, è stato indicato, anche dallo stesso Massimiliano Allegri, come il possibile avversario per raggiungere gli ottavi di finale. A dimostrazione di ciò c’è è anche la classifica del girone, considerando che la squadra allenata da Roger Schmidt è in testa al girone in compagnia del PSG.

Lo stesso tecnico toscano ha affermato in conferenza stampa l’importanza della gara di domani sera: “Benfica? Ha una grande tradizione e arriva al match con risultati positivi. Domani non è decisiva, ma è importante”. Allegri ha poi sperato di non essere squalificato per il prossimo turno di campionato, vista l’espulsione rimediata contro la Salernitana: “Spero in una multa”. Tuttavia per l’allenatore non ci sono buone notizie su questo fronte.

Juve, stangata per Allegri: è ufficiale la sua squalifica

Da pochi minuti, infatti, è stata comunicata la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Massimiliano Allegri per un turno, più un’ammenda di 15.000 euro, per ‘espressioni ingiuriose’ e per aver ‘offeso la classe arbitrale’. Il tecnico toscano, quindi, non si siederà sulla panchina bianconera per il match di domenica prossima contro il Monza.

Oltre a Massimiliano Allegri, contro i biancoscudati non ci saranno né Milik né Cuadrado. Anche i due calciatori, infatti, sono stati espulsi nel finale incredibile contro la Salernitana. L’allenatore italiano, intanto, spera di vincere domani contro il Benfica per cambiare l’inerzia sia del gruppo Champions che, forse, dell’intera stagione.