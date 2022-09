Cessione Inter, arriva un annuncio netto: salti di gioia per i tifosi

L’Inter ha giocato la seconda partita di Champions League contro il Viktoria Plzen e nel pre-partita è anche arrivato un annuncio netto.

L’Inter ha risposto presente al secondo appuntamento di Champions League in questa nuova stagione. Contro il Viktoria Plzen i nerazzurri hanno portato a casa una vittoria importante, per 2-0, guadagnando tre punti all’interno del Gruppo C. Nel pre-partita, tra l’altro, è arrivato un annuncio importante.

Contro il Viktoria Plzen, in trasferta, la squadra di Simone Inzaghi non ha sbagliato. Nonostante i tanti cambiamenti nella formazione. I gol di Dzeko prima e di Dumfries dopo hanno consolidato un risultato quasi mai in bilico e a favore dell’Inter.

Nel pre-partita, inoltre, ai microfoni di ‘Mediaset’ ha parlato come di consueto Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato del club ha detto la sua anche sulle tante voci che si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni in riferimento a un possibile cambio nella proprietà. Ecco le sue parole.

Viktoria Plzen-Inter, oltre la vittoria arriva anche l’annuncio di Marotta: ecco cosa succede con la proprietà nerazzurra

Giuseppe Marotta, ai microfoni di ‘Mediaset’ e subito prima il fischio d’inizio della gara giocata dall’Inter, ha affermato in merito all’attuale proprietà: “Siamo concentrati sul nostro lavoro che svolgiamo in qualità di area tecnica. Le cose che avvengono sopra la nostra testa sono situazioni che sono in ballo da due anni. La decisione sarà quello che sarà e verrà presa dalla famiglia Zhang“.

“Io personalmente posso dire – ha aggiunto Marotta – che ha rispetto della storia dell’Inter. Per questo motivo io sono tranquillo da questo punto di vista. Inzaghi? Oggi le scelte fatte sono state logiche, a mio giudizio. Abbiamo due ottimi portieri come non succedeva da tanto: è un fatto soddisfacente“. Le parole di Marotta, quindi, sono apparse chiare e i tifosi possono contare sul fatto che all’interno della società sembra si respiri un clima di serenità.