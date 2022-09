Inter, prima la gioia e poi la doccia fredda: l’ufficialità gela i tifosi

L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Viktoria Plzen, ma in questi minuti è arrivata l’ufficialità che tutti attendevono.

Dopo il successo contro il Torino ottenuto grazie al gol siglato nei minuti finali della gara da Brozovic, l’Inter sta giocando in questi minuti contro il Viktoria Plzen per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere quest’oggi, visto che una settimana fa a San Siro hanno perso 0-2 contro il Bayern Monaco. Nonostante l’elevata importanza per la gara contro la squadra ceca, Simone Inzaghi ha effettuato comunque tanti cambi. L’allenatore nerazzurro, infatti, ha effettuato di nuovo l’avvicendamento in porta tra Handanovic e Onana, ha poi schierato Acerbi e, soprattutto, ha lasciato in panchina Lautaro Martinez.

Beppe Marotta ha così commentato a ‘Sky Sport’ le scelte di Inzaghi: “Sono state decisioni razionali, alla luce delle tante gare ravvicinate. Chi scende in campo stasera dà garanzie su ogni punto di vista”. Tuttavia, oltre al match contro il Viktoria, il dirigente nerazzurro è alle prese anche con l’infortunio di un suo calciatore.

Inter, c’è l’ufficialità su Lukaku: il centravanti belga tornerà dopo la sosta

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Lukaku è volato alla volta del Belgio per effettuare ulteriori esami, i quali hanno dato un esito positivo.Tuttavia il centravanti non riuscirà a recuperare per la trasferta di domenica prossima contro la sorprendente Udinese di Andrea Sottil.

Romelu Lukaku, quindi, tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta per le Nazionali, ovvero per il match del prossimo 1 ottobre contro la Roma dell’ex José Mourinho. Il ritorno del belga è sicuramente un’ottima notizia per il tecnico nerazzurro, che spera proprio nel recupero del centravanti per cercare di allontanare le critiche ricevute dopo le sconfitte con Lazio, Milan e Bayern Monaco.