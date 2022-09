Juve, Allegri finalmente sorride: l’annuncio è una manna dal cielo

Dopo le grandi polemiche per il pari contro la Salernitana, in casa Juve arriva finalmente una bella notizia: Allegri può sorridere.

Gli strascichi del pareggio contro la Salernitana tengono ancora banco in casa Juve. Nello spogliatoio bianconero brucia ancora il mondo in cui è maturato il 2-2 contro i campani, ma adesso c’è la Champions League da affrontare.

Dopo il ko contro il PSG non è più tempo di sbagliare. Allegri sa che il match contro il Benfica, vincitore all’esordio contro la cenerentola Maccabi Haifa, è di fondamentale importanza. Uscire senza i tre punti dallo scontro diretto significherebbe complicare fin da subito il discorso qualificazione.

In aiuto del tecnico toscano arrivano però buone notizie dall’infermeria della Juve. Uno dei big dell’attacco bianconero è infatti recuperato. Angel Di Maria, per bocca dello stesso Allegri, è infatti arruolabile. Anche se non è detto che possa iniziare il match dal primo minuto.

Juve, l’annuncio di Allegri: “Di Maria recuperato”

“Abbiamo recuperato Di Maria.” perentorio Allegri in conferenza stampa prima del match Champions contro il Benfica. “E’ disponibile, ma non so se lo schiererà dall’inizio. Su questo devo ancora fare delle valutazione e decidere.”

Notizie meno positive invece sugli altri indisponibili: “Szczęsny lo valuterò dopo la conferenza e vedremo. Alex Sandro ha invece avuto un problema all’adduttore e dobbiamo vedere se riusciamo a recuperarlo per il match contro il Monza. Rabiot e Locatelli invece sono out.” Per il resto ancora qualche dubbio di formazione: “Stiamo recuperando energie dal calendario molto fitto. Milik e Vlahovic insieme? Decido domani, ma ho ancora un altro dubbio a centrocampo. Vedremo, poi c’è da vedere sugli esterni dove ho Cuadrado, De Sciglio e anche Danilo. Alternative non mancano.”