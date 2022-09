Caos Milan, oggi può cambiare tutto: l’affare finisce in Tribunale

Oggi, a Milano, è in programma un’udienza molto importante per il futuro del Milan: la decisione può cambiare tutto

Quella di oggi sarà una giornata intensa per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sarà impegnata a San Siro contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri cercheranno il primo successo nella competizione. Contro i croati, alle 18.45, la formazione milanista non dovrà sottovalutare l’insidia rappresentata dagli avversari, vittoriosi all’esordio contro il Chelsea.

In caso di vittoria, il Milan scavalcherebbe i croati e, nel caso in cui gli inglesi dovessero poi battere il Salisburgo alle 21, guadagnerebbe pure il primo posto nel girone. Una situazione ideale prima della doppia sfida con il Chelsea. L’altra partita si giocherà invece nel Tribunale di Milano.

Milan: Ble Skye chiede al Tribunale di Milano di annullare la vendita a RedBird Capital, da Elliott si professano sereni

La società lussemburghese Blue Skye, ex socio di minoranza di Elliott nel Milan, e la sua controllante Luxembourg Investment Company hanno chiesto infatti di bloccare la vendita della società a RedBird Capital in quanto lamentano di non aver ottenuto “alcuna informazione sulla vendita alla quale erano direttamente interessate”. Il ricorso sarà discusso davanti al giudice Angelo Mambriani.

Blue Skye contesta una “condotta fraudolenta” esercitata dal fondo di Paul Singer ai suoi danni nel caso della vendita del club rossonero a RedBird Capital di Gerry Cardinale. I lussemburghesi in questa vicenda sono tutelati dagli avvocati Maurizio Traverso, Emanuele Breggia e Federico Cerboni, che chiedono la “nullità radicale ed inefficacia di tutti gli atti per l’acquisto delle azioni” da parte del fondo di Cardinale.

Il closing della vendita al fondo americano è stato completato ad inizio settembre. Elliott si professa sicuro di aver agito in modo corretto. “Blue Skye possiede una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di Blue Skye”. E poi ancora: “L’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e Blue Skye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di Blue Skye, e si aspettano pienamente di avere la meglio», ha spiegato il fondo Elliott in una nota raccolta da ‘Calcio e Finanza’.