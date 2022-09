Rangers-Napoli, Spalletti perde Lozano: il messicano è out

Hirving Lozano salta Glasgow Rangers-Napoli, gara della seconda giornata della fase a gironi di Champions: le ultime da Castel Volturno.

Guai in arrivo per mister Luciano Spalletti. Il tecnico della SSC Napoli continua il lavoro in vista del match di domani sera alle ore 21:00 contro i Glasgow Rangers. Il club partenopeo, dopo la super vittoria contro il Liverpool, è chiamato a far bene anche nel secondo impegno europeo.

Il girone A di Champions League vede i partenopei già a quota 3 punti, ma tutto è ancora da scrivere. L’obiettivo è tornare dalla trasferta in Scozia con il bottino pieno, ma per farlo servirà il massimo sforzo e l’aiuto di tutti.

Rangers-Napoli, Lozano ancora out: non sarà convocato

Questa mattina la squadra, come di consueto, si è ritrovata all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista della gara di Champions League. Allenamento di rifinitura ed ultime indicazioni di mister Spalletti ai suoi calciatori.

Il tecnico, però, dovrà fare i conti con l’infermeria. Con Victor Osimhen ancora fermo ai boxi, adesso arriva un altro forfait che rischia di compromettere i piani della squadra azzurra. Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘SerieANews.com‘, anche Hirving Lozano non prenderà parte alla trasferta scozzese. Il messicano, già assente negli ultimi giorni a causa di una sindrome influenzale, non si è allenato nemmeno questa mattina con i compagni. Per questo motivo è da escludere la sua presenza nella lista dei calciatori convocati per la gara in Scozia.

Lozano non prenderà parte al match e non partirà con il resto del gruppo squadra. Con ogni probabilità bisognerà attendere ancora il suo recupero. E intanto, alle porte, c’è già l’arduo impegno contro il Milan di Stefano Pioli, in programma la prossima domenica 18 settembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.