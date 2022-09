Napoli, tegola per Spalletti: Lozano verso il forfait col Glasgow, le ultime

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di un altro giocatore per la sfida contro il Glasgow Rangers.

Il Napoli si prepara alla sfida che vedrà gli azzurri affrontare il Glasgow Rangers, secondo match di questa fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria importante ed entusiasmante contro il Liverpool, alla quale è seguita quella in campionato contro lo Spezia, la squadra di Spalletti cercare ancora conferme in Europa.

Cosi gli scozzesi rappresentano un bel banco di prova, visto che a differenza della sfida contro i reds, Spalletti dovrà tirare fuori dai propri giocatori il giusto entusiasmo all’interno di una fase di stagione particolare dove si gioca praticamente ogni tre giorni ed il campionato è cominciato da poche settimane.

Spalletti, proprio in virtù di quest’ultimo elemento, dovrà anche capire che tipo di formazione far scendere in campo, per permettere a tutti i giocatori di rifiatare, senza rischiare un sovraccarico sotto il punto di vista delle energie mentali e fisiche.

Napoli, altra tegola per Spalletti: col Glasgow non ci sarà Lozano

In attacco, come noto, il Napoli deve già fronteggiare l’importante assenza di Victor Osimhen, infortunatosi proprio durante la partita contro il Liverpool. Per la sfida contro gli scozzesi, però, Spalletti dovrebbe fare a meno di un altro elemento dell’attacco azzurro.

Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘SerieANews’, infatti, anche Hirving Lozano non dovrebbe essere della partita. Il giocatore messicano, infatti, ha accusato una sindrome para-influenzale che gli ha impedito di fare allenamento ieri ed oggi. Domani dovrebbe svolgere un allenamento personalizzato, e probabilmente si deciderà di lasciarlo a Napoli per averlo nelle migliori condizioni per l’importante sfida di campionato contro il Milan.