Sampdoria, piove sul bagnato: è ufficiale, tifosi senza parole

Arrivano pessime notizie per la Sampdoria. Un avvio di stagione pieno di difficoltà, è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Non arrivano buone notizie per la Sampdoria. La stagione è iniziata con il piede sbagliato, visto che la squadra blucerchiata ha raccolto appena due punti in queste prime sei giornate di campionato. Un bottino scarno, condito anche da una piazza che sta rimarcando a più riprese quanto il lavoro dell’allenatore sia poco visibile anche in termini di gioco.

Vero, la Doria è stata anche sfortunata in alcuni frangenti, ma è anche vero che uno dei due punti (quello contro la Lazio) è arrivato grazie ad un gol messo dentro soltanto nei minuti finali del match. Insomma, troppo poco per dormire sonno tranquilli. Ed in queste ore è arrivata un’altra brutta notizia.

Sampdoria, stangata per Giampaolo: squalifica per due turni

Marco Giampaolo, già al centro delle critiche per questo avvio di campionato, dovrà ora reggere anche il peso di una pesante squalifica comminata dal giudice sportivo. L’allenatore, infatti, è stato fermato per ben due giornate, come comunicato oggi in via ufficiale.

Il tutto a causa di “Plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di gioco”, come comunicato dal giudice sportivo. Insomma, una pessima notizia per il tecnico, che tra l’altro non è l’unico ad essere stato squalificato. Gli fanno compagnia anche Allegri, Spalletti e Baroni. Clima teso in questo inizio di campionato, e in particolare per la Sampdoria è necessario una sterzata netta per evitare di sprofondare e rendere ancora più complicato il percorso per restare in Serie A.