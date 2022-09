Juve-Benfica, Allegri rischia davvero l’esonero? Il nuovo retroscena

L’esonero di Allegri potrebbe concretizzarsi veramente? Ipotesi remota, ma attenzione al possibile retroscena. Pochi giri di parole e poche frasi di circostanza: in caso di sconfitta contro il Benfica la stagione europea della Juventus potrebbe compromettersi in maniera decisiva

Match da dentro o fuori: è questo lo scenario di Allegri e della Juventus in vista del match di questa sera contro il Benfica. I bianconeri dovranno cercare di portare a casa la vittoria dopo il primo passo falso contro il PSG. Allegri sarà chiamato alla prova del nove per cercare di non compromettere la stagione europea della Juve già a settembre.

Tanti gli assenti, tanti i punti interrogativi. Modulo ancora da decidere e qualche perplessità di troppo. La sensazione è che Allegri potrebbe optare nuovamente per il 3-5-2, ma attenzione anche al 4-4-2. Dentro o fuori: sarà questo il verdetto del match di questa sera.

Allegri potrebbe rischiare l’esonero? Come detto, l’ipotesi appare complicata, soprattutto per l’oneroso stipendio percepito dal tecnico bianconero. 7 milioni di euro annui più bonus: difficilmente la Juventus sceglierà di accollarsi un altro stipendio di un altro allenatore. Occhio, però, alle possibili prese di posizione della società in vista della sosta per le Nazionali.

Esonero Allegri, il retroscena della sosta delle Nazionali

Qualora Allegri dovesse floppare contro il Benfica e anche contro il Monza in campionato (brianzoli freschi di cambio allenatore con l’avvicendamento Stroppa-Palladino), la posizione del tecnico bianconero sarà messa severamente in discussione. La sosta per le Nazionali, da questo punto vista, potrebbe rivelarsi fondamentale.

La Juventus potrebbe decidere di interrompere il rapporto con Allegri, affidare la panchina a un nuovo allenatore e avere a disposizione circa 15 giorni giorni prima della ripresa del campionato. Un arco di tempo ridotto, ma fondamentale per poter iniziare a imbastire le fondamenta di un nuovo progetto.