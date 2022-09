Lazio, Sarri spiazza tutti: la decisione a sorpresa in vista dell’Europa League

Sorpreso dal rendimento del giocatore della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe dargli ancora fiducia, anche in Europa League.

Dopo la vittoria per 4-2 sul Feyenoord alla prima giornata della fase a gironi di Europa League, Maurizio Sarri potrebbe optare per Ivan Provedel da titolare in occasione della sfida contro il Midtjylland, in trasferta. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, sebbene Luis Maximiano spinge per la titolarità, dopo l’espulsione contro il Bologna, mister Sarri sarebbe orientato a rinnovare la fiducia a Provedel.

La decisione sarebbe motivata dal grande rendimento che sta avendo il 28enne di Pordenone, arrivato in estate dallo Spezia. D’altronde, si tratta di un portiere con caratteristiche veramente simili a quelle che preferisce l’allenatore toscano, ovvero un giocatore capace anche di movimento, quindi molto moderno.

Si direbbe che ha tutti i crismi del “libero” e perciò per Sarri sarà difficile rinunciarvi.

Midtjylland-Lazio, Sarri può schierare ancora Provedel

Le statistiche parlano chiaro per Ivan Provedel. Si tratta di un portiere che ha già realizzato 50 passaggi lunghi, ovvero ne ha fatti più di tutti i suoi colleghi, ed è terzo per passaggi riusciti (160) alle spalle di Handanovic e Consigli. Numeri che contano e pesano anche facendo la differenza durante la stagione, rispetto ai risultati di squadra.

Inoltre, si tratta di qualità che non passano in sordina, se si tiene presente lo stile di gioco che il tecnico Sarri cerca di trasmettere alle sue squadre, che ha tra i fondamentali la ripartenza dal basso. Al di là di ciò, anche in termini più pratici e riferiti al suo ruolo, Provedel si sta distinguendo: è tra i migliori in Serie A per parate, contando con il 77,3% dei tiri nello specchio intercettati.