Atalanta, quando torna Zapata e il ruolo di Muriel: le novità

L’infortunio di Zapata potrebbe prolungarsi fino alla sosta delle Nazionali. Gasperini dovrebbe ritrovare il suo bomber in vista dell’8^ giornata contro la Fiorentina o, nella peggiore delle ipotesi, contro l’Udinese per il match seguente

Come è cambiata l’Atalanta dopo l’infortunio di Zapata? Nessuna novità dal punto di vista tattico, ma è chiaro che l’assenza dell’attaccante colombiano pesa come un macigno sullo sviluppo del gioco di Gasperini. Forza fisica, difesa della palla e fiuto del gol: il tecnico atalantino ritroverà presto il suo centravanti titolare.

L’assenza di Zapata, e il recupero di Muriel spingeranno il tecnico nerazzurro a puntare sull’ex Fiorentina e Udinese in vista delle prossime sfide. Occhio, però, al grande impatto in Serie A di Hojlund.

Il giovane centravanti della Dea, in attesa del ritorno di Zapata, contenderà una maglia da titolare a Muriel. Gasperini si affiderà saldamente al 3-4-2-1, con Lookman ed Ederson attualmente favorito su Pasalic e Malinovskyi per il ruolo da trequartisti alle spalle dell’unica punta.

Infortunio Zapata, Muriel cambia ruolo? Le possibili novità

L’assenza di Zapata, come detto, potrebbe coincidere con la promozione di Muriel nel ruolo di centravanti titolare. Attenzione, però, al possibile colpo di scena. Non è escluso che Gasperini possa arretrare il colombiano nella linea dei due trequartisti per promuovere Hojlund titolare già dalla prossima giornata.

Tante scelte, ballottaggi e abbondanza offensiva: Gasperini potrà scegliere due maglie su 5-6 pretendenti, anche se Boga, per esempio, sembrerebbe essere scivolato decisamente indietro nelle gerarchie offensive del tecnico atalantino. In ombra anche Pasalic, il quale potrebbe aver perso il posto da titolare, almeno per il momento.