Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: ancora una tegola pesante

L’Atalanta continua a perdere pezzi in vista della gara contro il Monza. Terribile notizia per Gian Piero Gasperini, che batosta.

Non è un periodo fortunato per l’Atalanta, che nonostante un avvio di stagione convincente, continua a perdere pezzi in maniera implacabile. E per Gian Piero Gasperini le notizie che giungono da Zingonia sono tutt’altro che confortevoli.

Anche perché le rotazioni sono già risicate e rischiano di diventare cortissime, come già visto lo scorso anno. Nella passata stagione, d’altronde, la Dea è stata vessata dagli infortuni muscolari e traumatici. E anche in questa la musica non sembra essere cambiata.

Contro il Torino, Gasperini ha perso Duvan Zapata per un problema fisico. E adesso sarà costretto a dover rinunciare anche ad un altro pezzo da novanta della sua Atalanta.

Atalanta, che sfortuna per Gasperini: si ferma anche Muriel

Come emerso dai convocati per la gara di domani contro il Monza, non sarà presente Luis Muriel. Il colombiano ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio al ginocchio destro e potrà prendere parte alla trasferta di domani in Brianza.

Una bruttissima notizia per Gian Piero Gasperini, che adesso sarà costretto a dover ridisegnare il proprio reparto offensivo. Non solo per dinamiche e situazioni di gioco, ma anche e soprattutto per uomini da mandare in campo.Candidatura importante per l’inedito Hojlund, ad oggi unico profilo capace di raccogliere il vuoto lasciato dagli infortuni di Zapata e Muriel.

Attenzione, però, anche ad eventuali scelte a sorpresa. Gasperini non è nuovo a decisioni a sorpresa, così come quelle già testate nella passata stagione. E quindi occhio anche ai profili di Pasalic e Malinovskyi come possibile centravanti atipici per la gara dell’U-Power Stadium.