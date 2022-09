Inter, occhi puntati su Lukaku: la verità di queste ore sull’infortunio

Sorride Simone Inzaghi, perché su Romelu Lukaku giungono notizie rassicuranti in merito al suo ritorno in campo, dall’infortunio.

Edin Dzeko-Joaquin Correa è una coppia che funziona. Il Viktoria Plzen è stato un ottimo test, ancor di più se si pensa che sia avvenuto in una notte di Champions League, dalla quale era necessario uscire vincenti dopo la sconfitta alla prima giornata del girone, contro il Bayern Monaco, al San Siro.

Il bosniaco è andato in rete, confermandosi a 36 anni come un riferimento offensivo ancora importante per esperienza ed efficacia. Ciò rassicura mister Inzaghi, se si considera l’assenza di Romelu Lukaku, che è il terminale d’attacco principale insieme a Lautaro Martinez.

Proprio sulle condizioni del belga è intervenuto Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine dell’impegno in trasferta di Champions: “Edin così come i suoi compagni è stato molto bravo. Io ho bisogno di tutti tanto in difesa quanto a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta, tornerà anche Lukaku e di volta in volta sceglierà la coppa d’attacco migliore da schierare in campo”.

Inter, Lukaku a pieno regime verso il recupero: le ultime sull’infortunio

Le parole del tecnico fanno pensare che nessuno possa vantarsi di essere un titolare inamovibile, eppure sarà difficile tenere a bada la voglia che ha Lukaku di rimettersi a disposizione così come rinunciare a contare sul suo contributo quante più volte possibile. Da ‘La Gazzetta dello Sport’ giungono ottime notizie circa lo stato di forma dell’ex Chelsea.

L’ultima gara che disputerà l’Inter prima della sosta sarà quella contro l’Udinese in Friuli. La formazione è tra le più in palla del momento, infatti è reduce da ben quattro vittorie di fila. Nell’occasione Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Lukaku e quindi capire come gestire le forze. Tuttavia, l’ultimo check medico di ieri ha confermato l’evoluzione positiva della distrazione ai flessori del centravanti, che potrebbe essere a disposizione quindi a partire dalla gara contro la Roma del prossimo 1 ottobre.