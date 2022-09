Champions League, vincono Bayern e Liverpool: la situazione nei gironi

Champions League, si torna in campo con le sfide tra i migliori calciatori del mondo. Seconda giornata della fase a gironi in cui non mancano i big match tra alcune delle più forti compagini d’Europa. La posta in palio, nonostante saremmo solo “agli inizi”, è già alta. Tensione alle stelle e punti pesanti, nessuno vuole lasciare nulla al caso. Perdere o pareggiare in alcune di queste sfide potrebbe significare compromettere il proprio cammino per accedere alla fase successiva. E al termine di questa seconda giornata, già sarà più chiaro il quadro dei club più in lizza per gli ottavi di finale.

Champions League, un turno dal sapore particolare quello della due giorni del tredici e quattordici settembre. I primi match della manifestazione europea più importante dopo la scomparsa della Regina Elisabetta sono contraddistinti da importanti cambiamenti dell’ultim’ora che hanno sconquassato i piani di molti tifosi. Basti pensare ai supporter del Napoli. Il match con i Rangers si sarebbe dovuto giocare oggi, ma è stato spostato a domani con chiusura del settore ospiti annessa. Un vero guaio per i tifosi azzurri che già avevano prenotato volo e hotel nel Regno Unito. Una buona notizia arriva invede dalla vittoria odierna dell’Inter. I nerazzurri conquistano i primi punti in questa Champions, e possono fare i calcoli dopo il match conclusosi da poco tra Bayern e Barcellona con la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere. Occhio a quanto successo, in chiave azzurra, tra Liverpool ed Ajax.

Champions League, il Bayern batte ancora il Barcellona, tre punti all’ultimo respiro per il Liverpool

Il Bayern ha ancora la meglio sul Barcellona. Gli incontri tra questi due top club si sono contraddistinti sempre da una valanga di gol e spettacolo. Nella storia più recente, però, i catalani proprio non riescono ad imporsi sui bavaresi, con disfatte anche piuttosto importanti (basti pensare agli otto gol rimediati in quel ferragosto del 2020).

Questa sera, il Bayern ha ancora la meglio. Due a zero secco, in gol il fratello di Theo Hernandez, Lucas, e Sané. La situazione in classifica del girone vede i tedeschi primeggiare con sei punti, appaiati Inter e Barcellona a tre (con questi ultimi avanti nella differenza reti). Zero punti per il Viktoria Plzen.

Il Liverpool riesce a spuntarla con un gol al minuto 89 di Matip, 2-1 finale sull’Ajax. Vittoria indispensabile per i vicecampioni d’Europa, che senza questo successo avrebbero iniziato a vedersela brutta con un solo punto. Al momento, dunque, il Liverpool conquista i suoi primi tre punti, e forma il temporaneo gruppetto di pari punti con Ajax e Napoli. Ai partenopei, però, manca ancora la gara coi Rangers (a zero punti)…