Milan-Dinamo Zagabria, polizia in allarme: cosa sta succedendo a San Siro

A poche ore da Milan-Dinamo Zagabria cresce la tensione fuori dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e interviene la polizia.

Milan–Dinamo Zagabria è una delle gare in programma questo pomeriggio per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida interessante e niente affatto scontata: pur superiore tecnicamente, il Diavolo dovrà vedersela contro una squadra organizzata e pericolosa. La stessa che ha steso il Chelsea in una gara che è costata la panchina a Thomas Tuchel.

Dopo il pareggio al debutto con il Salisburgo il Milan deve assolutamente provare a imporsi sui croati. Ma una sfida che già non si prospetta semplice sul campo rischia di complicarsi anche fuori dal rettangolo verde. Nei dintorni di San Siro, infatti, l’aria si è fatta improvvisamente elettrica quando sono arrivati i circa 5.000 tifosi al seguito della Dinamo Zagabria.

Milan-Dinamo Zagabria, polizia in assetto antisommossa

A circa un’ora dal calcio d’inizio, fissato per le 18,45, i tifosi ospiti sono stati scortati allo stadio dalla polizia in tenuta antisommossa. Il timore era quello di possibili scontri con i tifosi italiani che per fortuna finora non si sono verificati.

Le forze dell’ordine comunque non hanno sottovalutato la situazione, controllando lo svolgersi degli eventi dall’alto, con due elicotteri che sorvolavano San Siro, piantonando i gate e bloccando la circolazione in alcune vie adiacenti l’impianto.

La speranza naturalmente è che non succeda alcun episodio spiacevole fino al calcio d’inizio e che la sfida tra Milan e Dinamo Zagabria possa essere semplicemente una bella serata di calcio europeo.