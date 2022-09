Dopo la vittoria c’è l’annuncio: Milan, ora i tifosi sognano davvero

Il Milan ha vinto nettamente a San Siro contro la Dinamo Zagabria e, nel post-partita, è arrivato l’annuncio che fa sognare i tifosi.

Il Milan ha vinto nettamente, per 3-1, contro la Dinamo Zagabria e ha fatto esplodere di gioia San Siro riempito dai propri tifosi. Nel post-partita, allora, è arrivato anche un annuncio che fa gioire proprio i sostenitori rossoneri.

Il Milan ha ottenuto la vittoria grazie ai gol di Giroud (su rigore), di Saelemaekers e di Pobega. Nel post-partita, allora, della prestazione e dell’importante risultato ottenuto dai suoi ha parlato Stefano Pioli.

A ‘Sky Sport’ il tecnico ha perciò dichiarato: “È l’ennesimo step positivo. L’avevo detto ai giocatori che non era possibile non aver vinto ancora in casa in Champions. C’è soddisfazione per il risultato, ma potevamo segnare di più e dovevamo non subire il gol“.

Milan-Dinamo Zagabria, così ha parlato Pioli al termine del match: “Sogno? Solo così possiamo stupire…”

Così Stefano Pioli ha parlato, nel post-partita di Milan-Dinamo Zagabria, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La partita di oggi è una buona testimonianza di quanto stiamo crescendo. Ci sono state situazioni che potevamo gestire meglio. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per cercare di raggiungere i nostri sogni“.

“Resto sempre dell’idea che – ha continuato Pioli – tra l’Italia e l’Europa non sia molto diverso. Le prestazioni fondamentalmente dipendono da noi. Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo provare a vincere sia in campionato che in Champions“.

Ha poi concluso rivelando: “I nostri sogni? Se giochiamo così, quindi con la nostra identità, possiamo stupire anche in Europa. Il segreto è questo. La qualità e l’intensità devono essere alte in Champions, ma anche domenica col Napoli“. L’annuncio dell’allenatore rossonero, quindi, è stato netto e il Milan ora è chiamato a fare sempre di più del proprio meglio.