Monza, Galliani e Palladino subito nei guai: infortunio improvviso

Monza, brutta notizia in arrivo per Raffaele Palladino. Il neo allenatore del club brianzolo perde uno dei top player della squadra.

Guai in arrivo per Raffaele Palladino, neo allenatore del Monza. Dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, il club biancorosso è chiamato a ripartire nel miglior modo possibile. L’inizio del campionato di Serie A 2022/2023, il primo per i brianzoli, è stato nettamente al di sotto di ogni tipo di aspettativa.

Nonostante un’ottima campagna acquisti, condita di colpi super ed inaspettati, il Monza è riuscito a conquistare solamente un punto. Troppo poco per il club di Berlusconi e Galliani che si aspettavano risultati decisamente diversi. Per questo motivo, e non a caso, si è optato per promuovere Raffaele Palladino da allenatore della Primavera a tecnico della prima squadra.

Monza, infortunio per Petagna: primo intoppo per Palladino

Il neo allenatore dei brianzoli, presentato solamente poche ore fa alla stampa ed ai tifosi, deve già fare i conti con un problema inaspettato. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, durante la sessione di allenamento pomeridiana si è fermato Andrea Petagna.

Il centravanti ex Napoli è stato costretto ad abbandonare l’allenamento prima della fine a causa di un problema muscolare. Da una prima diagnosi sembra trattarsi solamente di un risentimento muscolare, ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Solamente dopo esami clinici e visite mediche più approfondite sarà possibile stimare il rientro in campo dell’attaccante biancorosso.