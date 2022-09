Monza, l’annuncio gela Stroppa: stoccata dopo l’esonero

In queste ore è arrivato l’esonero di Massimo Stroppa in casa Monza. Dopo la decisione, ecco la stoccata di Berlusconi.

Dopo un avvio di campionato stentato, dove si è raccolto appena un solo punto, in casa Monza si è pensato di dare una sterzata decisa alla stagione. L’esonero di Massimo Stroppa è stato di sicuro doloroso, visto anche il grande percorso fatto per raggiungere la Serie A. Tutta la piazza ha grande gratitudine per lui, ma ad oggi la situazione dei biancorossi sembrava talmente compromessa da non poter escludere la rimozione dell’allenatore. Cosi è stato.

E cosi la decisione del presidente Berlusconi di virare su un profilo giovane, come spesso gli abbiamo visto fare durante la gestione del Milan. E cosi ecco Raffaele Palladino, che arriva dalle giovanili del Monza e che adesso è chiamato a prendere per mano la squadra maggiore.

Monza, dopo l’esonero la stoccata di Berlusconi a Stroppa

La decisione, presa proprio nelle scorse ore, ha sorpreso anche per quella che è stata la scelta di Berlusconi di puntare su un allenatore giovane, di prospettiva ma tremendamente inesperto per il calcio professionistico. Come detto, si potrebbero citare i casi di Seedorf, Inzaghi o anche lo stesso Fabio Capello.

Il presidente del Monza, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ dedicato prevalentemente alla politica, ha dedicato un passaggio anche a Stroppa. Una stoccata che arriva dopo l’esonero. “Ho stima e gratitudine per Giovanni ma il Monza oggi ha bisogno di uno stimolo in più”, le parole di Berlusconi.