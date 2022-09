PSG-Donnarumma, partenza da incubo: succede ancora in Champions

In Champions League, nel primo tempo di Maccabi-PSG, è successo l’impensabile: Donnarumma colpito da una giocata fulminante.

Il PSG è in questi minuti impegnato contro il Maccabi Haifa nella seconda stagionale di Champions League. Il club francese è stato sorpreso dalla foga agonistica dei padroni di casa. E per Gianluigi Donnarumma non c’è stato scampo. Almeno fin qui per quello che è stato l’avvio della gara.

Il Maccabi non si è fatto spaventare dall’arrivo del PSG in casa propria. Tanto da entrare in campo, fin da subito, con una grande foga agonistica. Il club parigino, che alla prima contro la Juventus ha portato a casa la vittoria, è rimasto perciò sorpreso da quanto mostrato da parte degli avversari.

Nella sera in cui Lionel Messi ha segnato il suo ennesimo gol, contro una squadra della 19esima nazione diversa nella sua carriera, è successo infatti quello che i tifosi del Paris Saint-Germain non si sarebbero aspettati.

Maccabi-PSG, Donnarumma abbattuto ancora una volta in Champions: Chery ha segnato il primo gol del match

Il Maccabi Haifa, in casa propria per questa seconda di Champions League, ha ospitato questa sera il PSG. I padroni di casa, sfidando ogni pronostico, sono andati anche in vantaggio. Gianluigi Donnarumma, infatti, non ha potuto far nulla ed è stato fulminato dal gol segnato perfettamente da Chery.

Il PSG, però, già sul finire del primo tempo ha ripreso in mano il risultato grazie al gol di Lionel Messi che ha siglato il pareggio. Poi nel secondo tempo ha segnato, ancora una volta, Kylian Mbappè. Sempre su assist di Messi. Ancora una volta, tuttavia, in Champions Gianluigi Donnarumma si fa sorprendere e subisce gol.