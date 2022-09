Napoli, Raspadori spiazzato: sentenza netta, l’ha detto in diretta

Il Napoli di questa prima fase di stagione ha destato tanta curiosità. I nuovi acquisti sembrano non far rimpiangere i giocatori ceduti.

Il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto positivamente in questa prima fase della stagione. Il club azzurro è primo in classifica in Serie A ed a punteggio pieno in Champions League nonostante un’estate con diverse cessioni di primo piano. I tifosi apparivano in parte pessimisti dopo gli addii di Insigne, Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Spalletti è stato invece molto bravo a compattare la squadra ed a gestire al meglio i nuovi acquisti, esaltando in particolare le qualità di Kim e Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni di mercato poi il club partenopeo ha effettuato il colpo più costoso per la società, ovvero l’arrivo per circa 35 milioni di Giacomo Raspadori dal Sassuolo.

Il neo acquisto azzurro ha avuto qualche problemino in più per l’ambientamento rispetto agli altri acquisti, ma è risultato decisivo nell’ultimo match di campionato contro lo Spezia. Spalletti non ha sostituito il giocatore nonostante una prova tutt’altro che esaltante e Raspadori ha ringraziato con la rete del decisivo 1 a 0.

Napoli, Bagni e le parole su Raspadori

L’ex calciatore storico del Napoli Salvatore Bagni ha parlato nella trasmissione Si gonfia La Rete su Tele A ed ha commentato la situazione di Raspadori: “Credo che, rispetto a Kim e Kvaratskhelia, lui non si sia subito imposto e credo che avrà qualche difficoltà in più”.

L’ex giocatore è poi tornato su un dilemma tattico che già nelle ultime settimane ha tenuto banco tra i tifosi azzurri. Il ruolo di Raspadori non è ancora ben definito, nell’ultima gara è stato usato come sostituto di Osimhen, ma Bagni incalzato ha chiarito: “Non lo vedo come una prima punta o un esterno, per me è una seconda punta”.