Alle 18.45 scende in campo l’Europa League. E’ impegnata la Lazio di Maurizio Sarri che affronta il Midtjylland.

Per la Lazio un altro banco dei prova importante in Europa. La vittoria contro il Feyenoord, larga ed importante, ha dato fiducia a tutto l’ambiente per quello che potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo stagionale.

I ragazzi di Maurizio Sarri hanno già ampiamente dimostrato il proprio valore sul campo, ed ora anche contro i danesi del Midtjylland serve una prova di forza importante per provare a chiarire ancora di più quanto i biancocelesti possano dire la loro in una competizione comunque complessa come l’Europa League.

Midtjylland-Lazio, le formazioni ufficiali

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. Allenatore: Capellas

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.