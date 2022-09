Inter, che tegola per Inzaghi: a rischio anche il Barcellona

Tegola di proporzioni importanti per Inzaghi che si ritroverà a fare conti con l’assenza di uno dei calciatori dell’Inter di maggiore talento

A tre giorni dalla sfida di campionato con l’Udinese, una pesante tegola agita Simone Inzaghi. Il tecnico dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima nel prossimo periodo.

La notizia ha fatto dimenticare in fretta la vittoria di martedì con il Viktoria Plzen, peraltro già archiviata per le necessità imposte da un calendario fittissimo.

I nerazzurri hanno un calendario complicato davanti e quel che è peggio per Simone Inzaghi è che nelle prossime decisive partite dovrà rinunciare a Hakan Calhanoglu, elemento molto importante nello scacchiere tattico dell’allenatore piacentino.

Inter, tegola per Inzaghi: si ferma Calhanoglu, distrazione al flessore per il centrocampista turco

Una brutta notizia è arrivata per l’Inter dall’infermeria. Simone Inzaghi perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sarà costretto a fermarsi per almeno una ventina di giorni a causa della distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Lo ha comunicato la società nerazzurra attraverso un comunicato stampa. L’esito degli esami strumentali compiuti oggi all’istituto Humanitas di Rozzano non ha restituito indicazioni confortanti per il tecnico interista. Le condizioni di Calhanoglu saranno valutate nuovamente nella prossima settimana.

A questo punto, il calciatore salterà sicuramente la sfida di domenica a pranzo contro l’Udinese ma potrebbe non esserci neppure alla ripresa dopo la sosta. L’Inter al rientro affronterà la Roma di José Mourinho in un confronto molto importante per le sorti della Serie A. Tre giorni più tardi è previsto pure l’incrocio con il Barcellona, altra partita per cui il turco è a rischio. Per Calhanoglu comincia una corsa contro il tempo per evitare di saltare la parte più impegnativa della stagione prima del Mondiale in Qatar.