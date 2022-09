“Prende anzianotti e poi…”: Juve, bordata alla società in diretta

Un ex calciatore bianconero si scaglia contro la società: “La Juventus prende giocatori a parametro zero sperando diano un buon livello”

La delusione e il disappunto dei tifosi della Juventus dopo la brutta prova con il Benfica non si è lasciata attendere. Lo scollamento tra la tifoseria e la squadra di Allegri è evidente, inasprita da un avvio di stagione molto negativo. I bianconeri sono distanti dalla testa della classifica in Serie A e ancora a quota zero in Champions League.

Gli obiettivi stagionali non sono vicini. E anche il gioco non convince. Dagli studi di ‘Sky Sport’, Alessandro Costacurta è stato abbastanza tagliente nel suo commento sulla squadra di Allegri. Non è stato da meno neppure l’ex Massimo Mauro nel corso del suo intervento su ‘Tutti convocati’.

Juve, Mauro stilettata ai bianconeri: “Da troppo tempo prende giocatori anzianotti a parametro zero”

L’ex centrocampista della Juventus Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni del programma ‘Tutti convocati’ in onda su ‘Radio24’. Anche il suo commento è risultato impietoso. “Ormai da troppo tempo i bianconeri prendono calciatori a parametro zero, avanti negli anni e che si spera facciano le ultime stagioni ad alti livelli ma puntualmente va male. L’affidabilità è la qualità più importante da ricercare. Paredes è un giocatore ritenuto importantissimo ma anche lui in una grandissima squadra è stato ceduto, di solito non va così”.

Arrivabene ha fatto riferimento a qualche limite economico prima della partita di ieri sera con il Benfica. “La sua – ha detto Massimo Mauro – non era una battuta. Se metti ancora costi e hai già un bilancio da ripianare non è qualcosa di intelligente”.

Mauro ha assolto a metà Max Allegri: “Non hai i giocatori più forti ma dovresti affidarti a un progetto tecnico che porti al successo attraverso il gioco ma non hai neanche questo. Il problema non è lui ma con gli uomini che mette in campo dovrebbe giocare meglio. Gli altri non possono avere 7-8 palle gol a partita. Allora devi restare corto e mostrare umiltà, ammettendo di essere inferiore in questo momento”.