Milan, niente addio nel club: ora è ufficiale, c’è l’annuncio

Al Milan è arrivato un messaggio molto chiaro: non ci sarà nessun addio al club rossonero, adesso è ufficiale.

Negli ultimi giorni, tra le file del Milan, si era vociferato di un possibile addio da parte di una figura molto importante per il club. Club che, tra le altre cose, sta siglando importanti successi tanto in Serie A quanto in Champions League. Ora, però, tutto è rientrato ed è arrivato anche un annuncio in via ufficiale: non ci sarà perciò la separazione tra le parti.

Il Milan, quindi, proprio nella giornata di ieri, oltre alla vittoria ottenuta per la Champions a San Siro, ha anche confermato in veste di presidente la figura di Paolo Scaroni. Il numero uno rossonero continuerà a far parte del gruppo, che ormai è diventato una famiglia.

A Scaroni, infatti, è stato proposto nelle scorse settimane di prendere parte a un nuovo progetto e di vestire i panni di un nuovo ruolo, che però l’avrebbe portato automatico a non potersi più interfacciare con la realtà targata Milan. Queste le sue parole.

Milan, arriva l’annuncio da parte di Scaroni: “Non posso lasciare il club”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha quindi parlato ai microfoni di GEA (ovvero la Green Economy Agency) e ha affermato in merito alle voci che si sono rincorse riguardo il suo futuro: “Non posso lasciare il Milan, non posso lasciare questo club. Proprio ieri mi hanno confermato come presidente e resterò qui”.

Il presidente, infatti, nell’ultimo periodo era stato associato in più occasioni alla posizione di amministratore delegato per le Olimpiadi di Milano-Cortina previste nel 2026. Subentrando eventualmente a Vincenzo Novari. Il rossonero era stato chiamato nei giorni scorsi dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ma ha preferito restare nel club dove finora ha ottenuto ottimi risultati, oltre a grandi soddisfazioni. L’addio è ‘scongiurato’, ora è ufficiale.