Caos arbitri e Var, annuncio in conferenza: soluzione a sorpresa

Caos per la classe arbitrale e per il Var in Serie A, arriva l’annuncio in conferenza stampa: spunta una possibile soluzione.

In Serie A, specialmente le gare giocate nel corso della 6^ giornata, hanno portato con sé non poca burrasca. Nello specifico, a finire sotto la luce dei riflettori, è stata la classe arbitrale e, di rimando, l’uso del Var. Spunta, a questo proposito, una possibile soluzione.

In conferenza stampa, infatti, ha parlato Marco Baroni allenatore del Lecce. La sua squadra affronterà, nella serata di domani alle ore 20:45, la Salernitana all’Arechi. Il club granata è in gran forma ma è anche finito nel vortice delle polemiche che sono seguite a quanto avvenuto contro la Juventus.

Marco Baroni, quindi, ha detto sì la sua sugli avversari che il Lecce è chiamato ad affrontare, ma anche sul caos in cui è finita la classe arbitrale del campionato italiano di massima serie. Per il tecnico potrebbe esserci una possibile soluzione per evitare che quanto è accaduto possa ripresentarsi.

Salernitana-Lecce, Baroni in conferenza parla del caos che ha coinvolto arbitri e Var: questa la sua soluzione

In merito alla gara che il Lecce affronterà domani contro la Salernitana, Baroni ha affermato in conferenza stampa: “Troviamo una squadra in salute, compatta e molto dinamica, con un’identità ben precisa già costruita lo scorso anno”.

“Giocheremo – ha aggiunto Baroni per l’importante gara da disputare – in uno stadio caloroso, ma noi siamo preparati e pronti a queste sfide, come sempre. C’è voglia di fare bene e superare questo ostacolo”.

Poi, sul finire della conferenza stampa, Baroni ha parlato del caos che sta coinvolgendo la classe arbitrale e ha riferito: “Consulto della panchina con il Var? Può essere una soluzione. Mi piacerebbe che non si svilisca la classe arbitrale, specialmente gli assistenti di linea”.