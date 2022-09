Milan, annuncio ufficiale e colpo di scena: è tutto vero

Il Milan si gode il primo posto in classifica e in Champions League. Sorride Maldini che ha rivelato un particolare retroscena di mercato.

Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Milan. I rossoneri, infatti, in campionato occupano il primo posto (insieme a Napoli ed Atalanta) a quota 14 punti frutto di quattro vittorie e due pareggi. Ottimo anche il rendimento fornito in Champions League: grazie al successo casalingo di ieri contro la Dinamo Zagabria, infatti, la squadra è salita in vetta al proprio girone a +3 dal Chelsea ultimo.

Risultati che confermano la bontà dell’operato di Paolo Maldini e Frederic Massara i quali, nel corso della sessione estiva del mercato, hanno lavorato al fine di potenziare la rosa e renderla competitiva pure in Europa. Ora l’obiettivo dei dirigenti sarà quello di consolidare le basi e blindare i giocatori che, nella scorsa stagione, hanno dato un contributo fondamentale nella conquista dello scudetto.

I primi a firmare il rinnovo di contratto sono stati Sandro Tonali e Fikayo Tomori, entrambi legatisi al club fino al 2027. Il prossimo passo consisterà nel trovare un nuovo accordo con Ismael Bennacer e Rafael Leao (in scadenza nel 2024). Obiettivo non facile, visto che l’algerino ed il portoghese hanno diversi estimatori in Premier League.

Milan, si lavora al rinnovo di contratto di Leao. Bennacer in stand-by

Il centrocampista è seguito dal Liverpool, che nelle scorse settimane ha effettuato una serie di sondaggi utili a reperire informazioni sul suo conto. L’ala sinistra, invece, è finita concretamente nel mirino del Chelsea che negli ultimi giorni di agosto ha provato a farsi avanti al fine di portarlo a Londra. Un interesse, quello dei Blues, confermato da Maldini nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sportmediaset’.

“Rafa sa che per diventare più forte di adesso la soluzione è rimanere con noi. Deve ancora imparare tante cose, se poi arriverà ad un livello superiore del Milan credo che sia anche normale spiccare il volo. Ma noi abbiamo l’intenzione di fare grandi cose e di crescere con lui. L’offerta del Chelsea ufficialmente scritta non è arrivata, ma a livello informale sì”. I dossier sono sul tavolo, le trattative stanno per ripartire.