Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: è ufficiale, tutto vero

Periodo molto positivo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Seconda vittoria in due gare in Europa ed ottime notizie per la squadra.

Il Napoli di Spalletti e De Laurentiis ha vissuto una delle sessioni di calciomercato più frenetiche e discusse degli ultimi anni. Il club azzurro ha lasciato andare via diversi giocatori di primo piano e sono piovute diverse critiche dai tifosi. La squadra partenopea ha ceduto in un colpo solo il capitano Lorenzo Insigne e pedine fondamentali per la squadra come Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens.

Luciano Spalletti è riuscito a trasformare in poche settimane l’amarezza per un mercato realizzato con un occhio al bilancio nella gioia per una grande squadra. Il Napoli è primo in campionato e primo in Champions e proprio in Europa ha stupito tutti con due prestazioni mostruose contro Liverpool e Rangers.

Il 4 a 1 di pochi giorni fa contro i Reds di Jurgen Klopp è destinato a restare nella storia del calcio italiano. Spalletti è riuscito a lanciare fin da subito tutti i nuovi acquisti ed anche il ‘criticato’ Raspadori è tornato alla grande con due gol nelle ultime partite. Grandi meriti al mister ed alla società per una squadra giovane e ricca di talento.

Napoli, buone notizie dal Ranking

La vittoria di Glasgow è fondamentale in ottica qualificazione, ma non solo. Il club azzurro, grazie al secondo successo consecutivo in Europa, avvicina la Top 20 del ranking europeo per club. Gli azzurri hanno scavalcato l’Arsenal in classifica e sono ora al 22 posto tra le migliori squadre europee.

Il ranking tiene conto delle ultime 5 stagioni in Europa ed il Napoli è già a quota 8 mila punti in questa stagione. La squadra italiana è la quarta in classifica dietro a Juventus, Roma e Inter. I bianconeri sono l’unico club in classifica in Top Ten e nonostante gli ultimi deludenti risultati sono ottavi in classifica. Guida il Manchester City.