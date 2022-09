Ribaltone Bologna, colpo di scena e cambio: annuncio in conferenza

Bologna, dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic tutto cambierà. Annuncio in conferenza stampa: l’ha detto il nuovo allenatore Thiago Motta.

Il Bologna è pronto a ripartire da Thiago Motta. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic ed il passaggio della prima squadra nella mani di Luca Vigiani, allenatore della Primavera rossoblù, gli emiliani ricominciano il campionato sotto la guida di Thiago Motta. L’ex allenatore dello Spezia è stato ufficializzato dal suo nuovo club nella giornata di lunedì.

Da inizio settimana, dunque, è partita l’operazione ‘rimonta’ per provare a recuperare il terreno perso nell’avvio della stagione di Serie A 2022/2023. Gli emiliani cambieranno sin dalla prossima sfida contro l’Empoli, match valido per il settimo turno di campionato, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Bologna, Thiago Motta in conferenza

Il neo allenatore dei rossoblù, alla vigilia della sfida contro i toscani, ha incontrato la stampa in conferenza per presentare il match. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Cambio modulo? Io vi posso dire che è normale che ci siano dei cambiamenti quando si cambia guida tecnica. Non voglio stravolgere quanto fatto in passato da Mihajlovic. Cercherò di mantenere la calma a livello umano, ma non è una cosa scontata. Questa per me è una nuova avventura, sono contentissimo di provarla. Voglio godermi tutto”.

E continua: “Passare dalla difesa a tre ad una linea a quattro non credo sia traumatico. Certo, bisogna farlo in pochi giorni, ma alla fine si giocherà sempre in undici. Così come il modulo, conterà anche la predisposizione dei calciatori ed il loro atteggiamento in campo”.