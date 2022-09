Dia, l’agente: “Sorpresi da Emery, bravo De Sanctis a convincerlo”

Boulaye Dia ha segnato tre gol, realizzato due assist e ha disputato un’ottima prova a Torino contro la Juventus. Per saperne di più sul colpo estivo della Salernitana, abbiamo parlato con il suo agente Frederic Guerra.

Soltanto quattro mesi fa Dia giocava la semifinale di ritorno di Champions League con il Villarreal facendo gol al Liverpool, oggi è uno degli attaccanti più apprezzati in casa Salernitana. Si è calato con grande entusiasmo in questa nuova sfida dopo la sua miglior stagione, considerando anche la vittoria della Coppa d’Africa con il Senegal.

Andiamo a fondo con il percorso, i motivi e i retroscena della scelta con il suo procuratore Frederic Guerra. I tifosi del Napoli lo ricorderanno per l’estenuante trattativa per Maxime Gonalons, che saltò proprio quando il centrocampista francese sembrava ad un passo dalla maglia azzurra.

Guerra: “Sorpresi dalla scelta di Emery. L’ha convinto De Sanctis”

Come nasce l’idea di portare a Salerno Boulaye Dia?

“A luglio 2021 abbiamo firmato il rinnovo per il contratto quinquennale al Villarreal. La scorsa è stata una stagione molto bella per Dia, ha vinto la Coppa d’Africa e il Villarreal è arrivato in semifinale di Champions League. Boulaye ha collezionato 35 presenze, segnato 7 gol, realizzato 6 assist. Tante soddisfazioni, come il gol al Liverpool in semifinale quando sembrava che si potesse ribaltare il 2-0 di Anfield. Lo scorso maggio veniamo a sapere che Emery cerca un altro attaccante e il Villarreal ci chiede di trovare un’altra squadra per Dia. Siamo rimasti molto sorpresi”

Cosa ha spinto Dia, dopo la sua miglior stagione della carriera, ad accettare la Salernitana?

“Il Villarreal si era qualificato in Conference League, cercavamo un club che giocasse le coppe europee. Abbiamo avuto proposte da Spagna, Germania, Inghilterra e Francia, è stato bravo Morgan De Sanctis, ha avuto la forza di convincerlo ad andare alla Salernitana. Per il momento quest’avventura sta andando molto bene, Dia è molto contento della scelta fatta”

Cosa ti ha raccontato sulla partita di Torino?

“È contento di come sta giocando la Salernitana, dell’impatto che ha avuto sul campionato, in futuro potrebbe tirare anche qualche rigore, l’ha fatto al Reims, il suo primo club professionistico in cui ha giocato”

Quali sono i progetti per il mercato di gennaio?

“Sto seguendo la crescita di alcuni giovani talenti francesi”

Ci sarà qualche altro trasferimento in serie A?

“Non credo…”