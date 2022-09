“All’Inter manca lui, non Lukaku”: la sentenza di Branca è chiara

La sentenza dell’ex dirigente Marco Branca è chiara, ecco cos’è mancato all’Inter in quest’inizio di stagione: non è Lukaku

L’Inter sta vivendo un inizio di stagione complicato, viste le sconfitte contro Milan, Bayern Monaco e Lazio. Tre big match con zero punti portati a casa, la qualificazione in Champions League è ancora possibile. Servirà una doppia impresa contro il Barcellona di Robert Lewandowski per passare il turno. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di portare a casa dei buoni risultati: Marotta ha mantenuto quasi l’intera rosa con l’aggiunta di Lukaku.

Tuttavia, il centravanti belga ha avuto un infortunio ed è attualmente ai box. Il suo impatto non è stato entusiasmante, Inzaghi aveva trovato un equilibrio con Dzeko e con Lukaku dovrà cambiare modo di giocare. L’Inter, in ogni caso, ha una base forte per lottare per lo scudetto. Molto dipenderà anche dal cammino in Europa, suo e delle altre squadre. L’eventuale uscita dalla Champions League aiuterebbe Inzaghi proprio com’è accaduto con Pioli lo scorso anno.

Inter, Branca è sicuro: “Manca Perisic, non Lukaku”

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport: “Non Lukaku, ai nerazzurri manca uno come Perisic. La scorsa stagione ha fatto un gran campionato, ma ha scelto lui di andar via, non è stato un errore della dirigenza. Dybala non c’è, bisogna pensare al presente. Auguro a Lautaro Martinez di diventare come Diego Milito, ha le qualità per essere un attaccante completo”.

Parole chiarissime da parte dell’ex dirigente dell’Inter, che non ha sottovalutato l’assenza di un big come Ivan Perisic. Il croato ha scelto di approdare al Tottenham da Antonio Conte, che ne ha esaltato al massimo le qualità, offensive e difensiva, da esterno sinistro di un centrocampo a cinque.