Bernardeschi, ora è tutto vero: l’ufficialità gela l’ex Juventus

Brutte notizie per l’ex Juventus Federico Bernardeschi. La notizia appena arrivata vanifica una serie di ottime prestazioni.

L’avventura canadese di Federico Bernardeschi è iniziata nel migliore dei modi. Almeno dal punto di vista personale. L’ex Juventus, nonostante il Toronto navighi al penultimo posto in classifica nella Eastern Conference di MLS, ha collezionato fino ad ora 8 gol e 3 assist.

Numeri che però non sono bastati a Roberto Mancini. Il CT degli Azzurri, per i due match di Nations League contro Inghilterra e Ungheria ha infatti diramato la lista dei 29 calciatori che dovranno presentarsi per affrontare il doppio match con la maglia della Nazionale. Diverse le sorprese e tre ‘prime volte’. Provedel della Lazio, Vicario dell’Empoli e Mazzocchi della Salernitana. Per il resto abbastanza rappresentate tutte le big. Non mancano comunque diversi calciatori che giocano all’estero, a cominciare da Gianluigi Donnarumma del PGS.

In attacco la colonia ‘straniera’ sarà guidata da Scamacca del West Ham che ritroverà in nazionale l’ex compagno al Sassuolo Giacomo Raspadori, ora al Napoli, mentre a centrocampo ci sono gli storici Verratti e Jorginho. In difesa invece arrivano Luiz Felipe del Betis Siviglia ed Emerson Palmieri del West Ham. Chi, tra gli ‘stranieri’ mancherà è appunto Federico Bernardeschi.

Italia, le convocazioni di Mancini: Federico Bernardeschi out

Nonostante l’inizio di stagione super in MLS Federico Bernardeschi non è stato però preso in considerazione. L’ex Juventus, attualmente al Toronto FC, non compare, nella lista dei 29 convocati di Roberto Mancini per i due match di Nations League che vedranno gli azzurri opporsi ad Inghilterra e Ungheria.

Non sono quindi bastati gli 8 gol e 3 assist in 10 partite per Bernardeschi per rientrare nelle grazie del commissario tecnico. Prestazioni non ritenute sufficienti per la nazionale. Bernardeschi dovrà quindi concentrarsi esclusivamente sulla sua stagione a Toronto. Nonostante le buone prestazioni personali la squadra canadese naviga al penultimo posto della Eastern Conference, anche se matematicamente potrebbe ancora rientrare nel discorso play-off.