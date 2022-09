Toronto, che disfatta senza Insigne: obiettivo finale a forte rischio

Il Toronto FC sta facendo a meno di Lorenzo Insigne: per il club arriva una doccia gelata con l’obiettivo a forte rischio

Il Toronto FC ha ingaggiato Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito con l’obiettivo di rialzare le sorti della squadra e conquistare i playoff. Bradley e i suoi stavano vivendo un pessimo momento prima dell’arrivo dei tre italiani in squadra, che hanno alzato di molto la qualità tecnica e morale della squadra. Tre leader assoluti, con loro tanti gol e assist con conseguenti vittorie. Ma una squadra è fatta anche di altri otto giocatori e infatti le cose non sono andate benissimo.

Il club canadese per un certo periodo di tempo non quantificato, deve fare a meno di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli sta affrontando dei problemi familiari ed è out dagli allenamenti e, di conseguenza, non può scendere in campo. Una perdita durissima per Toronto FC che nella notte ha affrontato Atlanta United senza il suo uomo migliore e la differenza in campo si è vista.

Toronto, seconda sconfitta consecutiva: stavolta senza Insigne

Il risultato della notte mette nei guai Toronto per la corsa ai playoff. Atlanta United alla Mercedes Benz Arena ha vinto 4-2, dopo aver anche sbagliato un rigore sullo 0-0 con Luiz Araujo. Succede tutto nella ripresa, con la rete di Sanchez raggiunto da Akinola, poi di nuovo Sanchez e il rigore segnato da Bernardeschi per il momentaneo 2-2. Al terzo vantaggio di Thiago Almada, fresco di convocazione con l’Argentina, il Toronto è crollato e ha preso il quarto gol di Juan Jose Sanchez nel finale, che ha firmato la tripletta.

Una sconfitta durissima per la squadra canadese, la terza nelle ultime cinque partite. Probabilmente la più dolorosa, perché permette ad Atlanta di scavalcare proprio Toronto nella corsa playoff, che ora si complica: con sole 3 partite da giocare, la distanza da Columbus Crew -che occupa l’ultimo posto disponibile- è di 7 punti, con quest’ultimi che devono disputare 2 match in più.